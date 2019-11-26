ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок

26 ноября 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджилы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Физулинского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Новости по теме
Армянские ВС обстреляли ряд населенных сел и погранпунктов Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 25 ноября 12:09
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 24 ноября 09:34
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 18 ноября 09:58
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 17 ноября 09:37
Ракетные и артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют задачи оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 15 ноября 11:43
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 15 ноября 09:45
Лента новостей
Представитель ЮНИСЕФ о достижении устойчивого развития
Бизнес 10:10
Хикмет Гаджиев: Армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 10:05
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 09:55
В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают проблемы Арала
Туркменистан 09:52
Нефть слабо колеблется в цене на фоне торговых новостей
Энергетика 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 ноября
Финансы 09:48
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит трансформаторы
Тендеры 09:42
Акции Alibaba выросли на 6,3% в первый день торгов на бирже Гонконга
Китай 09:39
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:36