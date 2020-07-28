Арзу Нагиев дал интервью турецкой газете Yeni Şafak в связи с армянской военной провокацией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев дал интервью турецкой газете Yeni Şafak, в котором в подробностях рассказал о причинах, по которым армяне совершили провокацию в Товузском направлении азербайджано-армянской границы.

Как сообщает во вторник Trend, в своем интервью Арзу Нагиев сообщил, что за последние сутки подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 105 раз.

Депутат отметил, что протяженность азербайджано-армянской государственной границы на территории Товузского района составляет 69 километров, и район имеет стратегически важное положение.

"На данной территории есть такие села, как Абулбейли, Агдам, а также села в горной местности. Начиная с 90-х годов прошлого столетия эту территорию обороняет армия Азербайджана. Холмы здесь настолько высоки, что с них наблюдается территория в радиусе 25 километров. Поскольку Товуз имеет стратегически важное расположение, армяне желают захватить его. Через эту территорию проходят железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, энергетические магистрали. Армяне не рискуют бить по этой местности, но стремятся взять ее под контроль. В последних боях это у них не получилось. Азербайджанская армия отбросила армян назад", - сказал Арзу Нагиев.

В своем интервью депутат также затронул Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения.

"Открывая огонь, армяне знали, что азербайджанская сторона даст адекватный ответ. Члены организации уполномочены на военное вмешательство в случае нарушения границы. Поэтому Армения пытается вовлечь в эту игру и Россию. Все усилия армян направлены в эту сторону. В Армении многочисленные внутренние проблемы, Пашинян не в силах выполнить данные народу обещания. Поэтому он пытается отвлечь внимание народа от своих обещаний, перевести его на войну", - добавил Арзу Нагиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)