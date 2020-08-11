Волонтеры дипломатии подготовили видеоролик под названием «Я – Карабах, Карабах - это Азербайджан!» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Волонтеры дипломатии, действующие при министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, активно участвуют в реализации мер по доведению до мировой общественности реалий об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и его тяжелых последствиях, в том числе очередной военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении 12 июля этого года в направлении Товузского направления азербайджано-армянской границы.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Волонтеры дипломатии выступают в социальных сетях с публикациями, разоблачающими ложь Армении. Так, постеры и видеоролики, которыми молодые волонтеры делятся в социальных сетях и отображающие факты агрессивной политики Армении против Азербайджана, ее преступлений против человечности, оккупации на протяжении уже порядка 30 лет международно признанной территории Азербайджана, привлекли внимание местной и зарубежной аудитории.

Очередной проект волонтёров дипломатии, реализуемый в поддержку лозунга Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Карабах - это Азербайджан!», посредством видеоролика «Я - Карабах, Карабах - это Азербайджан!» отражает обращение оккупированного Карабахского региона Азербайджана к мировому сообществу. Обращение, подготовленное на английском, немецком, корейском, китайском, французском и испанском языках, планируется перевести и на другие языки мира.