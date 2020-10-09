Жители Гянджи верят и поддерживают азербайджанскую армию — Исполнительная власть

БАКУ /Trend/ - Несмотря на ракетный обстрел Гянджи армянскими вооруженными силами, жители города не падают духом, сообщили в пятницу Trend в городской Исполнительной власти.

Как отметили в ИВ Гянджи, в городе царит воодушевление: "Жизнь идет своим чередом. Нормально работает общественный транспорт, люди занимаются повседневными делами, никакой паники нет. Население Гянджи понимает, что армянская армия, не выдерживая натиска ВС Азербайджана, пытаются чего-то добиться, обстреливая мирных жителей. Но народ верит в азербайджанскую армию и готов оказать ей всяческую поддержку. Ежедневно люди скандируют на улицах победные лозунги в поддержку армии, радуются ее успехам. Верим, что в ближайшие дни азербайджанская армия обрадует нас вестью о победе".

Напомним, что армянские вооруженные силы вот уже несколько дней подвергают Гянджу артиллерийским и ракетным обстрелам. В основном, ВС Армении целятся в места плотной жилой застройки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)