Процесс обмена пленными между Азербайджаном и Арменией продолжается – МИД России

БАКУ /Trend/ - Процесс обмена пленными между Азербайджаном и Арменией продолжается.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, сейчас не только Минская группа ОБСЕ, но и другие международные организации и структуры занимаются вопросами, связанными с ситуацией в регионе в рамках своей компетенции и, самое главное, в сочетании с работой со столицами, что является важнейшим условием.

«Потому что деятельность международных структур не должна вестись в отрыве от взаимодействия с непосредственно государствами, о которых идет речь. Поэтому у каждого в данном случае есть своя ниша», - сказала глава пресс-службы МИД России.

По ее словам, учитывая масштаб заявления, которое было принято 10 ноября, на данный момент идет процесс его реализации с одной стороны, а с другой - процесс поднастройки всех тех международных органов, структур и организаций, которые должны решать вопросы в рамках своих полномочий.

Как сказала Мария Захарова, необходимо время для того, чтобы все эти вопросы были согласованы.

По ее словам, проблем в регионе огромное количество: гуманитарные вопросы, безопасность, разминирование: «Идет процесс настройки, или поднастройки, каждого сегмента урегулирования по своим направлениям».

(Редактор: Наталья Кочнева)