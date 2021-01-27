Доказательств участия иностранных наемников в боевых действиях в Карабахе на стороне Азербайджана нет - глава МИД Германии

БАКУ/Trend/ - Доказательств участия иностранных наемников в боевых действиях в Карабахе на стороне Азербайджана нет.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на вопрос армянского депутата на зимней сессии ПАСЕ.

"Вы говорите, что Азербайджан использовал иностранных наемников в военных действиях в Нагорном Карабахе? Пока никаких доказательств этому не найдено", - сказал он.