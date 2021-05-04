На всех освобожденных территориях Азербайджана уже есть хороший мобильный сигнал - «Известия»

БАКУ /Trend/ - На всех освобожденных территориях Азербайджана уже есть хороший мобильный сигнал.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в газете «Известия».

Сотрудники «Известий» побывали в Физулинском районе Азербайджана.

«Физули расположен на юге Азербайджана, в пяти часах езды от Баку. Дорога к городу — вернее, к тому, что от него осталось за две карабахские войны — идет вдоль границы с Ираном. Периодически телефон подключается к сотовому оператору Irancell, но на большей части освобожденных районов ловят его азербайджанские аналоги.

И это первое, что бросается в глаза: с подписания ноябрьского трехстороннего соглашения прошло всего шесть месяцев, но на всех этих территориях уже есть хороший мобильный сигнал. Вдоль дороги стоят новые линии ЛЭП и вышки сотовой связи», - говорится в материале.

Как отмечается, первым делом после освобождения территорий власти страны начали активную электрификацию и цифровизацию территорий

Как отмечается, главное правило при въезде в эти районы — ни шагу с дороги.

«Вдоль обочин с обеих сторон красные треугольники с черепами — предупреждение, что территория заминирована. Через каждые 10 м таблички «Остерегайтесь мин и взрывчатых веществ». За последние полгода на этой дороге подорвались свыше 50 гражданских лиц. Последний случай был совсем недавно — в конце апреля семья из трех человек погибла при попытке доехать до захоронений предков», - говорится в статье.

Как сказали «Известиям» в МИД Азербайджана, страна предлагает Армении предоставить карту минных полей и таким образом ускорить восстановление мирной жизни на этой территории.

«Но Ереван не предоставляет, потому мы всё разминируем своими силами и при помощи наших партнеров», - отметили в ведомстве.