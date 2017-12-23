Азербайджан проводит независимую политику - депутат

23 декабря 2017 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проголосовал против признания Иерусалима столицей Израиля, что подтверждает независимую политику Президента Ильхама Алиева, сказал Trend депутат Тахир Керимли.

По его словам, позиция Азербайджана в этом вопросе имеет важное значение.

"Президент Ильхам Алиев выступил с очень смелой речью на саммите в Стамбуле. Это показывает, что Азербайджан понимает лежащую на нем ответственность. Это еще доказывает, что Азербайджан имеет свою независимую позицию по международным вопросам и последовательно защищает эту позицию. Этому должна быть дана высокая оценка на международной арене. Я считаю, что данная позиция Азербайджана усилила влияние нашей страны", - сказал Керимли.

Отметим, что на этой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не поддержала решение Соединенных Штатов о признании Иерусалима столицей Израиля.

128 стран поддержали резолюцию, девять стран проголосовали против, 35 стран воздержались.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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