Существует большая разница между выборами в Азербайджане и Армении - депутат

30 апреля 2018 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что выборы в Азербайджане и Армении состоялись в один период, между ними существует большая разница. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Тахир Керимли.

Он отметил, что Армения допустила очень большую ошибку на выборах, что привело к противостоянию народа и власти.

"Выборы же в Азербайджане еще более усилили правительство. Формирование правительства после выборов, занятие должностей молодыми кадрами еще больше укрепило веру в правительство. Несколько дней назад один из мозговых центров США распространил информацию в связи с ситуацией в Армении. В ней отмечается, что Армения довела себя до такого состояния, когда происходящие в ней события уже не интересны странам мира", - сказал Керимли.

Он отметил, что в Азербайджане идет процесс экономического развития, а также развития дружественных отношений с другими государствами, политики соседства. "Азербайджан повышает свой авторитет на международной арене. Однако в Армении ничего подобного не происходит. Экономика Армении уничтожена, напряжены отношения с соседскими государствами", - добавил Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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