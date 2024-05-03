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Саудовская Аравия выдвинула Израилю требование для перемирия в Газе

Арабские страны Материалы 3 мая 2024 01:29 (UTC +04:00)
Саудовская Аравия выдвинула Израилю требование для перемирия в Газе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Власти Саудовской Аравии потребовали создания палестинского государства для того, чтобы добиться режима прекращения огня в секторе Газа и нормализации отношений с Израилем.

Как передает Trend, об этом сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Саудовская Аравия ясно дала понять, что у нее есть два требования для процесса нормализации отношений с Израилем: спокойствие в секторе Газа и выработка пути по созданию палестинского государства", - сказал он.

Он подчеркнул, что решение этих вопросов важно для заключения глобального соглашения, над которым сейчас работают США и Саудовская Аравия.

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