МИД Азербайджана создал страницу в Twitter о незаконной деятельности на оккупированных территориях

17 апреля 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана и диппредставительства страны постоянно держат в центре внимания любую деятельность, ставящую под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ. Эта деятельность постоянно отслеживается, и для ее пресечения осуществляются соответствующие меры, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Поэтому МИД создал в Twitter страницу"Armenian Occupation Watch" (https:// twitter.com/ArmenOccupWatch) с информацией о незаконной и другой деятельности, проводимой на оккупированных территориях Азербайджана.

На странице размещается информация о юридических и физических лицах, прошедших регистрацию в ряде зарубежных стран, и привлеченных к незаконной экономической и другой деятельности на оккупированных азербайджанских территориях, факты и фотографии.

В информации до внимания доводятся случаи нарушения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана иностранными физическими и юридическими лицами, осуществление непосредственной или косвенной незаконной деятельности на оккупированных территориях, делаются призывы положить конец этой деятельности.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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