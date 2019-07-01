Абульфас Гараев: Проведение 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку - знак высокой оценки Азербайджану (ФОТО)

1 июля 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку - знак высокой оценки Азербайджану.

Об этом на пресс-конференции сказал министр культуры Абульфас Гараев, сообщает в понедельник Trend.

Гараев отметил, что проведение этого мероприятия налагает высокую ответственность на страну. «Азербайджан прилагает все усилия для того, чтобы сессия проходила на высоком уровне, и уверен, что так оно и будет. Участники довольны организацией мероприятия», - сказал он.

Министр подчеркнул, что в рамках сессии проводятся важные обсуждения.

Отметим, что в Баку продолжается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

В ней участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, премьер-министры, вице-премьеры многих стран, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постоянные представители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты в области архитектуры, культурно-исторического наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

На повестку вынесено слушание отчета по исполнению бюджета, предусмотренного на 2018-2019 годы, состоятся обсуждения по предложениям, связанным с бюджетом Фонда всемирного наследия на 2020-2021 года. Запланированы также слушания совещательных органов, процесс номинации памятников-кандидатов на включение в Список всемирного наследия, будет проведено обсуждение по сохранению памятников, уже включенных в список.

Напомним, что 30 июня в Баку, в Центре Гейдара Алиева, состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ней приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Отметим, что 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет с 30 июня по 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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