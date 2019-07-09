Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об увековечивании памяти Фармана Салманова

9 июля 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об увековечении памяти Фармана Салманова.

Согласно распоряжению, для увековечения памяти известного азербайджанского геолога, открывшего крупные нефтяные и газовые месторождения в Тюменской области Западной Сибири, видного ученого, доктора геолого-минералогических наук, член-корреспондента Российской академии наук, Героя социалистического труда Фармана Гурбан оглу Салманова учреждается "Стипендия имени Фармана Салманова" для обучающихся в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, отличившихся особыми талантами двух студентов.

Кабмину поручено обеспечить возведение памятника Фарману Салманову в городе Шамкире; присвоить имя Фармана Салманова общеобразовательному заведению в Шамкирском районе, в котором он учился; в двухмесячный срок определить порядок предоставления стипендии, учрежденной настоящим распоряжением, и проинформировать Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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