Госпогранслужба Азербайджана провела на Каспии тактические учения (ФОТО/ВИДЕО)

3 августа 2019 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В соответствии со «Стратегии морской безопасности Азербайджана», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева, Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает осуществление мер по обеспечению надежной охраны морских границ и эффективного противостояния угрозам в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили в субботу Trend из пресс-службы ГПС, в рамках упомянутых мер с 31 июля по второе августа прошли учения по «Обеспечению морской безопасности в азербайджанском секторе Каспийского моря».

Отмечается, что пограничные корабли-сторожевики, задействованные в них, были построены в Центре кораблестроении и ремонта береговой охраны ГПС, по поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Корабли оснащены современными системами вооружений, навигации и радиотехническим оборудованием.

Основной целью учений является защита национальных интересов Азербайджана в Каспийском море, охрана нефтегазовых залежей и повышение боеготовности вооруженных соединений ГПС, обнаружение и обезвреживание на море и берегу диверсионных групп, подводных целей, повышение уровня служебных навыков проведения поисково-спасательных операций на море с применением кораблей и вертолетов.

В ходе трехэтапных учений по семи тактическим эпизодам, был успешно осуществлен перевод сил береговой охраны и быстрого реагирования Государственной пограничной службы в режим чрезвычайного положения .

Сторожевые корабли береговой охраны, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и вертолеты сил быстрого реагирования, а также зенитно-ракетные комплексы успешно провели боевые стрельбы по надводным, береговым и воздушным целям. На высоком уровне была выполнена задача по обнаружению и обезвреживанию БПЛА воздушной поддержки диверсионной группы, угрожающей нефтегазовой инфраструктуре, подводных и наземных диверсионных групп. Несмотря на ветреную погоду и волнение на море, личный состав продемонстрировал дисциплину, высокую боеготовность и профессионализм.

Принявший участие на завершающем этапе в учениях начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с успешными итогами и высокими результатами. Отметив, что одной из основных обязанностей ГПС является надежная охрана государственной границы, повышение боеготовности, обеспечение безопасности нефтегазовой инфраструктуры, начальник службы отдал распоряжения о дальнейшем повышении уровня профессионализма и боевой подготовки воинов-пограничников.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Операция раненого азербайджанского пограничника прошла благополучно (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 2 августа 16:44
Госпогранслужба Азербайджана: Провокации ВС Армении продолжаются, есть раненый
Нагорно-карабахский конфликт 31 июля 19:55
Армянская сторона в очередной раз обстреляла военно-транспортные средства Азербайджана (ФОТО)
Политика 29 июля 15:28
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды из Ирана наркотиков в крупном объеме (ФОТО)
Происшествия 28 июля 13:19
Вблизи Лянкяранского порта потерпело крушение иранское судно
Происшествия 26 июля 15:27
АНАМА обезвредило в Лянкяране противотанковую мину (ФОТО)
Общество 22 июля 18:05
Лента новостей
Какой будет погода в воскресенье?
Общество 13:46
В Турции перевернулся автобус с азербайджанскими туристами, есть раненые
Турция 13:40
В Италии семь человек арестовали по делу о давке в клубе, где погибли люди
Другие страны 13:25
Госфонд зерна Азербайджана будет сотрудничать с японскими компаниями
Бизнес 13:08
Главы МИД Ирака, Иордании, Египта проведут встречу в Багдаде 4 августа
Арабские страны 13:05
Туркменистан не снимает с повестки дня проект Транскаспийского газопровода
Энергетика 12:56
Путин направил приветствие участникам и гостям Армейских международных игр
Другие страны 12:47
Государственная служба занятости Азербайджана в этом году назначила выплаты по страхованию от безработицы 1130 лицам
Общество 12:42
Азербайджан - страна с самым высоким процентом молодого покаления в Европе
Общество 12:28