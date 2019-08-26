Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)

26 августа 2019 22:10 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 21:58)

БАКУ/Trend/ - 26 августа Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева посетили в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста.

Сначала Первый вице-президент Мехрибан Алиева поинтересовалась условиями жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, побеседовала с ними.

На встрече с обитателями учреждения пожилые люди выразили удовлетворение вниманием и заботой государства о них, подчеркнули, что созданы все условия для их комфортной жизни. Было отмечено, что среди обитателей учреждения есть творческие люди, представители различных профессий. Проживающие здесь пожилые люди проходят осмотр в различных медицинских учреждениях, для них регулярно организуются концерты, праздничные веселья.

В учреждении социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста, в настоящее время проживают 235 человек.

Азербайджанское государство проявляет особое внимание и заботу о пожилых людях. Наше государство – самый большой их покровитель. В стране принимаются последовательные меры по усилению социальной защиты и охране здоровья пожилых.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила в Бильгя учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста (ФОТО) (версия 2)
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