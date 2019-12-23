Мазахир Панахов: Все избирательные участки готовы к процессу голосования на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовали муниципальные выборы, и избирательные участки открыты для голосования граждан.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, созданы все условия для свободного голосования избирателей и проведения прозрачных выборов.

Председатель ЦИК подчеркнул, что результаты выборов будут обнародованы в течение дня.

Он отметил, что информация о ходе выборов будет предоставляться в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

"Я призываю всех избирателей осуществить свое конституционное право и приглашаю их на избирательные участки. Процесс голосования завершится в 19:00", - сказал Панахов.

Он добавил, что в случае, если в ЦИК поступит обращение в связи с каким-либо нелицеприятным фактом, будут немедленно предприняты шаги в соответствии с Избирательным кодексом.

По его словам, до сих пор какого-либо официального обращения в ЦИК не поступало.

"Поступали обращения на "горячую линию", которые носили технический характер, и были немедленно решены", - сказал председатель ЦИК.

Панахов сказал, что на каждый избирательный участок приходится более 10 наблюдателей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы.

С 08:00 избирательные участки открыты для голосования избирателей.

Отметим, что в этом году на муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов этих структур.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. Своих кандидатов выдвинули 13 партий.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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