Мазахир Панахов: Все избирательные участки готовы к процессу голосования на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовали муниципальные выборы, и избирательные участки открыты для голосования граждан.
Об этом на пресс-конференции сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, созданы все условия для свободного голосования избирателей и проведения прозрачных выборов.
Председатель ЦИК подчеркнул, что результаты выборов будут обнародованы в течение дня.
Он отметил, что информация о ходе выборов будет предоставляться в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.
"Я призываю всех избирателей осуществить свое конституционное право и приглашаю их на избирательные участки. Процесс голосования завершится в 19:00", - сказал Панахов.
Он добавил, что в случае, если в ЦИК поступит обращение в связи с каким-либо нелицеприятным фактом, будут немедленно предприняты шаги в соответствии с Избирательным кодексом.
По его словам, до сих пор какого-либо официального обращения в ЦИК не поступало.
"Поступали обращения на "горячую линию", которые носили технический характер, и были немедленно решены", - сказал председатель ЦИК.
Панахов сказал, что на каждый избирательный участок приходится более 10 наблюдателей.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы.
С 08:00 избирательные участки открыты для голосования избирателей.
Отметим, что в этом году на муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов этих структур.
Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. Своих кандидатов выдвинули 13 партий.
Выборы проводятся по 118 избирательным округам.
Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.
За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.
В связи с муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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