Али Гусейнли: Азербайджан не позволит представителям пятой колонны воспользоваться ситуацией и совершить провокацию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не позволит представителям пятой колонны воспользоваться ситуацией и совершить провокацию, сказал Trend первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли.

По его словам, заявление "Национального совета" еще раз показывает, что Президент Ильхам Алиев был прав в своих прогнозах относительно деятельности этой группы, которая называет себя радикальной оппозицией. В то время, когда Азербайджане государство и народ объединились и мобилизовали силы для борьбы с глобальной пандемией, такое поведение можно считать только провокацией, и мы считаем, что азербайджанское общественное мнение оценивает проблему таким образом.

"Если вы помните, мы видели результат этого в предвзятых и необъективных заявлениях, сделанных некоторыми международными организациями некоторое время назад. Сейчас пятая колонна в Азербайджане делает это. Как вы знаете, в наше административное и уголовное законодательство были внесены поправки с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Все граждане Азербайджана были своевременно и оперативно проинформированы об этих изменениях, и общественность в полной мере осведомлена о проблемах", - сказал он.

Как отметил Гусейнли, в настоящее время азербайджанцы живут в совершенно ином правовом режиме. За этот период в Азербайджане за нарушения правил особого карантинного режима по 3 уголовным делам 75 человек арестованы в административном порядке, 18 767 человек оштрафованы, а 475 человек предупреждены.

"С этой точки зрения нет оснований для политизации правовых мер, осуществляемых соответствующими структурами. Азербайджан - правовое государство, и в нашей стране полностью обеспечивается верховенство права. Если в чьих-то действиях, деятельности имеются нарушения закона, то он обязательно должен отвечать перед законом",- отметил он.

Он отметил, что азербайджанское государство и народ никогда не позволят анти-азербайджанским силам, представителям пятой колонны, воспользоваться ситуацией и совершить какую-то провокацию. Как он отметил, данное заявление, принятое "Национальным советом", еще раз свидетельствует о том, что в такой сложный период радикальные элементы не заботят здоровье и безопасность народа Азербайджана, а свои цели и амбиции.