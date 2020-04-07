Али Гусейнли: Азербайджан не позволит представителям пятой колонны воспользоваться ситуацией и совершить провокацию

Политика 7 апреля 2020 13:12 (UTC+04:00)
Али Гусейнли: Азербайджан не позволит представителям пятой колонны воспользоваться ситуацией и совершить провокацию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не позволит представителям пятой колонны воспользоваться ситуацией и совершить провокацию, сказал Trend первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли.

По его словам, заявление "Национального совета" еще раз показывает, что Президент Ильхам Алиев был прав в своих прогнозах относительно деятельности этой группы, которая называет себя радикальной оппозицией. В то время, когда Азербайджане государство и народ объединились и мобилизовали силы для борьбы с глобальной пандемией, такое поведение можно считать только провокацией, и мы считаем, что азербайджанское общественное мнение оценивает проблему таким образом.

"Если вы помните, мы видели результат этого в предвзятых и необъективных заявлениях, сделанных некоторыми международными организациями некоторое время назад. Сейчас пятая колонна в Азербайджане делает это. Как вы знаете, в наше административное и уголовное законодательство были внесены поправки с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Все граждане Азербайджана были своевременно и оперативно проинформированы об этих изменениях, и общественность в полной мере осведомлена о проблемах", - сказал он.

Как отметил Гусейнли, в настоящее время азербайджанцы живут в совершенно ином правовом режиме. За этот период в Азербайджане за нарушения правил особого карантинного режима по 3 уголовным делам 75 человек арестованы в административном порядке, 18 767 человек оштрафованы, а 475 человек предупреждены.

"С этой точки зрения нет оснований для политизации правовых мер, осуществляемых соответствующими структурами. Азербайджан - правовое государство, и в нашей стране полностью обеспечивается верховенство права. Если в чьих-то действиях, деятельности имеются нарушения закона, то он обязательно должен отвечать перед законом",- отметил он.

Он отметил, что азербайджанское государство и народ никогда не позволят анти-азербайджанским силам, представителям пятой колонны, воспользоваться ситуацией и совершить какую-то провокацию. Как он отметил, данное заявление, принятое "Национальным советом", еще раз свидетельствует о том, что в такой сложный период радикальные элементы не заботят здоровье и безопасность народа Азербайджана, а свои цели и амбиции.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
&quot;Будущее традиций&quot; от Азербайджанского национального музея ковра
"Будущее традиций" от Азербайджанского национального музея ковра
Танцор из Москвы в карантинном центре Баку выступил с концертом (ВИДЕО, ФОТО)
Танцор из Москвы в карантинном центре Баку выступил с концертом (ВИДЕО, ФОТО)
Вундеркинд из Парижа обратился к землякам-азербайджанцам (ВИДЕО)
Вундеркинд из Парижа обратился к землякам-азербайджанцам (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Транзитом через Казахстан запущен пилотный контейнерный поезд Транспорт 14:28
Народный художник Ашраф Гейбатов: Языком аллегории я передал состояние, в котором находится наша планета Социум 14:23
Госкомтаможни Азербайджана подготовил еще один социальный видеоролик Общество 14:19
В Азербайджане завершилось исполнение распоряжения главы государства о помиловании заключенных Общество 14:16
Правительство Азербайджана применило наиболее эффективные методы борьбы с пандемией - эксперт Политика 14:14
Завтра днем в Баку осадков не ожидается Общество 14:10
Рейтинг лучших банков Азербайджане в области безналичных платежей Финансы 14:08
В Сабаильском районе Баку продолжаются работы по дезинфекции (ФОТО) Общество 14:04
Глава государства своим гуманным шагом даровал нам свободу - помилованный в Азербайджане заключенный Общество 14:04
Омбудсмен: Самому старшему из помилованных 87 лет Общество 13:58
В Испании за сутки свыше 740 человек умерли из-за коронавируса Европа 13:56
ОАО "Азерэнержи" подготовило видеоролик под заголовком "Мы трудимся для вас. Вы ради нас оставайтесь дома!" Экономика 13:50
ОПЕК+ пригласила на совещание 9 апреля США, Канаду и Великобританию Энергетика 13:47
Нефтегазовая компания Казахстана закупит насосы Тендеры 13:44
Россия подтвердила участие во встрече ОПЕК+ Россия 13:44
Узбекистан увеличивает сумму антикоронавирусных вливаний в экономику Финансы 13:44
В Казахстане будет сокращен объем производства урана Энергетика 13:43
В Азербайджане из исправительного учреждения № 10 освобождены 16 осужденных старше 65 лет Общество 13:41
В Баку проходит дистанционное обучение 19 учащихся с ограниченными возможностями (ФОТО) Общество 13:38
В прошлом году на судоремонтном заводе Zığ Азербайджана было отремонтировано 55 судов Транспорт 13:34
МИД Мексики призывает воздержаться от не срочных поездок в период пасхальной недели Общество 13:33
МИД Грузии обеспечило временным жильем своих граждан в Беларуси и Литве Транспорт 13:31
Ниязи Сафаров: Азербайджан окажет поддержку 600 тыс. предпринимателей Экономика 13:30
В Азербайджане обнародовано расписание телеуроков на 8 апреля Общество 13:26
Обзор основных экономических событий Грузии за февраль-март 2020 года Бизнес 13:24
Газахский цементный завод огласил объемы производства за три месяца 2020 года Бизнес 13:20
Узбекистан привяжет цены на нефть к котировкам Brent Энергетика 13:20
В промышленных парках Азербайджана сокращений персонала не зафиксировано Общество 13:20
Антимонопольный комитет Узбекистана начинает прием предложений от предпринимателей в связи со снижением пошлин Бизнес 13:17
В Азербайджане приступили к производству медицинских масок (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:15
Али Гусейнли: Азербайджан не позволит представителям пятой колонны воспользоваться ситуацией и совершить провокацию Политика 13:12
В Казахстане значительно увеличат площадь орошаемых земель Бизнес 13:10
Встреча министров стран ОПЕК+ запланирована на 9 апреля Энергетика 13:06
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов (ФОТО) Политика 13:05
В Узбекистане вводится акцизный налог на ряд табачных изделий Финансы 13:04
"Будущее традиций" от Азербайджанского национального музея ковра Культура 13:03
Банковские вклады в регионах Азербайджана значительно выросли Финансы 13:02
Ежедневная потребность населения Азербайджана в медицинских масках составляет 200-250 тыс. штук Общество 13:01
Туркменистан и Татарстан обсудили строительство различных судов для развития торгового флота Бизнес 13:00
USAID окажет поддержку аграрному сектору Грузии Бизнес 12:58
SOCAR приобрела право на аренду шести АЗС в Румынии Энергетика 12:51
В Товузе начата реконструкция дорог ряда населенных пунктов (ФОТО) Экономика 12:48
В Азербайджане медицинские маски местного производства поступят в аптеки уже через неделю Общество 12:48
Муса Гулиев: В Азербайджане предпринимаются все меры для защиты здоровья граждан Политика 12:44
Азербайджан полностью обеспечит потребность в медицинских масках за счет внутреннего производства Экономика 12:26
Динамика развития автострахования в Азербайджане в феврале 2020 года Экономика 12:25
Туркменистан обсудил двустороннее взаимодействие с ПАО «КАМАЗ» и «Казанский вертолётный завод» Бизнес 12:24
В Баку за нарушение режима карантина оштрафованы 1499 водителей Общество 12:22
Азербайджанский портал Azexport.az о применении новых электронных платформ ИКТ 12:17
Япония передаст 20 странам потенциально эффективный препарат против коронавируса Другие страны 12:14
В Азербайджане рассматривается возможность амнистии капитала Финансы 11:59
В Стамбуле строится больница для заразившихся коронавирусом В мире 11:58
Турция увеличила товарооборот с Китаем Турция 11:53
Очередная группа азербайджанских миротворцев приступила к деятельности в Южном Судане Политика 11:48
Обнародованы данные экспорта ювелирных изделий из Турции за январь-март 2020 года Турция 11:42
В Иране отменен военный парад Политика 11:42
Турция сократила товарооборот с Ираном более чем на $300 млн Турция 11:40
ВБ окажет поддержку антикризисной программе Узбекистана Финансы 11:36
ООО “Астарачай” о деятельности компании в период особого карантинного режима (ФОТО) Бизнес 11:36
Турция сократила экспорт кожаных изделий В мире 11:30
В Азербайджане помилованы двое пожизненно осужденных лиц Общество 11:23
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 853 Армения 11:21
Обнародованы доходы Турции от транспортных налогов и дорожных сборов в январе-феврале Турция 11:19
Национальная солидарность позволит выйти из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями – Эльшад Мирбашир оглу Политика 11:13
Нусрат Ибрагимов: Цены на рынке недвижимости Азербайджана постепенно падают Экономика 11:09
В феврале Стамбул лидировал по числу используемых в Турции автомобилей Турция 11:05
Корея помогает Узбекистану в развитии инновационного бизнеса Бизнес 11:03
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Гвардиолы скончалась от коронавируса Социум 11:00
В Узбекистане инвестируют в модернизацию мобильного оператора страны Финансы 10:57
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:54
Азербайджансая компания готовится к производству нового вида халяльной колбасной продукции Бизнес 10:51
Полицейское управление Турции закупит топливо Турция 10:47
Афаг Султанова: Для защиты от коронавируса призываю всех соблюдать правила и оставаться дома (ВИДЕО) Общество 10:47
Казахстанское рудодобывающее предприятие привлечет услуги по разработке ТЭО Тендеры 10:46
Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 195 Грузия 10:45
Компания SAB огласила объемы производства колбасных изделий в первом квартале 2020 года Бизнес 10:45
Увеличился товарооборот Турции и Туркменистана Турция 10:43
Состояние премьера Великобритании за ночь не изменилось Европа 10:41
В исправительных учреждениях Азербайджана коронавируса нет Общество 10:39
«Aladdin Middle East Ltd» отказано в проведении разведки нефти и газа в турецкой провинции Турция 10:36
В прошлом году в Турции были проведены свыше 95 тысяч тендеров Турция 10:35
Муса Гасымлы: Главные приоритеты политики Президента Ильхама Алиева - здоровье, безопасность и благополучие населения Политика 10:33
В Баку водитель арестован за нарушение карантина (ФОТО) Происшествия 10:23
Президент UFC Уайт арендует частный остров для боев во время пандемии коронавируса США 10:20
Ильяс Гусейнов: Организация местного производства предотвратит искусственный рост цен на медицинские маски Политика 10:19
Toyota начнет производить защитные маски Другие страны 10:16
В Токио зараженных коронавирусом с легкими симптомами переводят из больниц в отели Другие страны 10:07
В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании Политика 10:06
Хикмет Бабаоглу: Решение главы государства о помиловании в критический момент является примером большого гуманизма Политика 10:00
Число больных коронавирусом в Узбекистане достигло 472 Узбекистан 09:49
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:46
Актер Джей Бенедикт скончался от коронавируса Социум 09:44
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Курс маната по отношению к мировым валютам на 7 апреля Финансы 09:42
Бахтияр Алиев: Помилование главой государства ряда лиц старше 65 лет - большой гуманный шаг Политика 09:39
Рамиль Гасан: Уверен, что лица, помилованные в результате гуманистического шага главы государства, сделают правильные выводы Политика 09:26
Таир Керимли: Распоряжение о помиловании очередной раз показало высокий гуманизм главы государства Политика 09:16
Минтруда Азербайджана о лицах, которые получат единовременные выплаты Экономика 09:09
Бюджетные расходы SOFAZ прогнозируются на уровне, утвержденном в бюджете Энергетика 09:00
На Вануату обрушился циклон "Гарольд" Другие страны 08:54
Все новости