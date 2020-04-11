Единство народа и власти - гарантия стабильного развития Азербайджана - депутат

БАКУ/Trend/ - В основе динамичного и последовательного развития Азербайджана стоят взвешенные политические решения. Политический курс, определенный и решительно проводимый Президентом Ильхамом Алиевым, прежде всего служит благополучию азербайджанских граждан. Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) выступает как ведущая сила в успешной реализации этой политической стратегии.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эмин Гаджиев.

Гаджиев напомнил, что в начале 1990-х годов в Азербайджане было много политических партий, общественных объединений, движений: «Но эти политические силы не сумели завоевать поддержку абсолютного большинства населения. И в тот период не видно было перспектив развития не только страны, но и появилась угроза потерять обретенную во второй раз независимость. Азербайджан нуждался в новом политическим движении, которое бы объединило и мобилизовало вокруг себя народ. Это движение создал гениальный политик, великий лидер Гейдар Алиев, под председательством которого в 1992 году в Нахчыване была учреждена партия «Ени Азербайджан», а затем состоялось историческое событие - его возвращение по настоянию народа к власти».

Депутат добавил, что сегодня Азербайджан - страна с многопартийной системой, в которой укрепляются демократические ценности: «Политическая власть организует диалог с оппозицией, и если кто-то уходит от этого диалога, значит он не заинтересован в конструктивном сотрудничестве. Представители «пятой колонны» заинтересованы в провокациях и противостояниях при поддержке, получаемой из-за рубежа, от сил, которые не хотят развития Азербайджана, и готовы все сделать для этого. Но они забывают, что единство народа и власти, существующее в стране, - гарантия стабильного развития Азербайджана. Руководство страны всегда рядом со своими гражданами в любой ситуации».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)