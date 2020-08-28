Аппарат омбудсмена: Информация о приостановлении деятельности Сабины Алиевой не соответствует действительности
БАКУ /Trend/ - В некоторых СМИ распространилась недостоверная информация о том, что деятельность омбудсмена Сабины Алиевой и региональных центров приостановлена, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.
В аппарате сообщили, что омбудсмен Сабина Алиева продолжает свою работу в рамках полномочий, предоставленных ей Конституционным законом об уполномоченном по правам человека (омбудсмена).
Ежедневно поступающие омбудсмену обращения рассматриваются в соответствующем порядке, направляются запросы, проводятся просветительские мероприятия и встречи в онлайн формате.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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