Аппарат омбудсмена: Информация о приостановлении деятельности Сабины Алиевой не соответствует действительности

Политика 28 августа 2020 16:21 (UTC+04:00)
Аппарат омбудсмена: Информация о приостановлении деятельности Сабины Алиевой не соответствует действительности

БАКУ /Trend/ - В некоторых СМИ распространилась недостоверная информация о том, что деятельность омбудсмена Сабины Алиевой и региональных центров приостановлена, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

В аппарате сообщили, что омбудсмен Сабина Алиева продолжает свою работу в рамках полномочий, предоставленных ей Конституционным законом об уполномоченном по правам человека (омбудсмена).

Ежедневно поступающие омбудсмену обращения рассматриваются в соответствующем порядке, направляются запросы, проводятся просветительские мероприятия и встречи в онлайн формате.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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