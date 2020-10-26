Парламент, правительство и народ Пакистана поддерживают право Азербайджана на самооборону

БАКУ /Trend/ - В адрес председателя Милли Меджлиса (парламента) Сахибы Гафаровой продолжают поступать письма, осуждающие очередную военную агрессию Армении против Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на парламент.

В письме, направленном на днях спикеру парламента Азербайджана председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Гайсером, выражается осуждение целенаправленному нарушению гуманитарного режима прекращения огня со стороны ВС Армении и обстрела гражданских лиц Азербайджана.

В письме говорится, что взятие на прицел мирных граждан Азербайджана армянскими вооруженными силами вызывает серьезное беспокойство, что эти действия являются нарушением Устава ООН и международного гуманитарного права, что Пакистан не признает Армению как государство, а МИД Пакистана выражает обеспокоенность в связи обострением ситуации в Нагорно-карабахском регионе.

В своем письме председатель Национальной ассамблеи Пакистана осуждает агрессию Армении против братского азербайджанского народа и заявляет, что Армения должна прекратить военные операции во избежание дальнейшей эскалации конфликта.

Парламент, правительство и народ Пакистана поддерживают право на самооборону братского азербайджанского народа: "Пакистан и дальше будет поддерживать позицию Азербайджана, опирающегося на резолюции СБ ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)