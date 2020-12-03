Тюркский совет выразил соболезнования Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Совет сотрудничества тюркоязычных государств выразил соболезнования Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом написано на официальной странице организации в Твиттере.

"Тюркский совет желает милости Аллаха 2783 шехидам, которые отдали свои жизни, защищая свою родину в справедливой борьбе за территориальную целостность государства-члена организации, братского Азербайджана. Совет желает всем ветеранам скорейшего выздоровления. Соболезнования Азербайджану и всему тюркскому миру", - отмечается в соболезновании.