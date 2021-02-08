В Межуправленческом центре при Штабе по решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана прошла встреча со спецпредставителем Президента в г. Шуша (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Межуправленческом центре, функционирующем при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, прошла встреча со специальным представителем Президента Азербайджана в городе Шуша Айдыном Керимовым, сообщает в понедельник Trend.

В ходе встречи была представлена подробная информация о работе Межуправленческого центра, выполняющего координационную функцию между структурами, а также в соответствии с задачами и направлениями деятельности спецпредставительства состоялся обмен мнениями о работе, которая будет проделана совместно с Межуправленческим центром.

Также на встрече были рассмотрены вопросы взаимного сотрудничества созданного по инициативе и распоряжению главы государства института специального представителя с Межуправленческим центром и действующими при нем Рабочими группами по системным, последовательным и скоординированным восстановительным и созидательным работам на освобожденных территориях.