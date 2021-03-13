Главы медиа и НПО, блогеры и общественные активисты ознакомились с операциями по разминированию в Агдаме - Trend TV

АГДАМ /Trend/ - 13 марта началась поездка глав медиа и НПО, блогеров и общественных активистов в освобожденный от оккупации город Агдам, сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.

Ее участники ознакомились с операциями по разминированию Агентства по разминированию.

Отметим, что в составе делегации, которой руководит помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, представлено руководство всех телеканалов, новостных агентств, большинства газет, а также многие блогеры и активисты социальных медиа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)