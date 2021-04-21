Вместо выполнения пунктов трехстороннего заявления Армения пытается обмануть мировое сообщество - МИД Азербайджана (версия 2)

Политика 21 апреля 2021 10:40 (UTC+04:00)

(первая версия в 10:16)

БАКУ /Trend/ - Вместо выполнения пунктов трехстороннего заявления Армения пытается обмануть мировое сообщество.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя последнее заявление армянского внешнеполитического ведомства, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.

Она отметила, что Президент Азербайджана в своем интервью от 20 апреля говорил о реваншизме Армении в отношении Азербайджана и возможной угрозе его территориальной целостности.

Глава Азербайджанского государства всегда четко и конкретно выражает свои мысли, сказала Абдуллаева.

По ее словам, если армянское внешнеполитическое ведомство хочет исказить и представить сказанное в той форме, в которой выгодно Армении, то это наглядно свидетельствует о ее намерениях.

Она напомнила, что Президент Азербайджана в своем интервью сказал: «Если мы обнаружим возможную угрозу, то немедленно уничтожим ее… потому что это – национальная оборона, вопрос национальной безопасности».

Абдуллаева подчеркнула, что является не угрозой в адрес территориальной целостности Армении, как утверждает МИД этой страны, а, наоборот, показателем решимости ответить на любую угрозу, которая может возникнуть со стороны Армении для территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.

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