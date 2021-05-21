Тема сохранности культурно-исторического наследия в Карабахе регулярно обсуждается в контактах с Баку и Ереваном – МИД России

БАКУ /Trend/ - Тема сохранности культурно-исторического наследия в Карабахе и прилегающих районах регулярно обсуждается в контактах России как с официальным Баку, так и с официальным Ереваном.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, в частности, эта тема затрагивалась в ходе рабочих визитов главы МИД России Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан в первой половине мая.

«Мы выступаем за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион, работаем по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В принятом сопредседателями 13 апреля текущего года заявлении обозначено: сохранение и защита религиозно-культурного наследия относятся к числу вопросов, которые требуют от Азербайджана и Армении принятия дополнительных усилий», - сказала она.