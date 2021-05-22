Новая информационная стратегия Президента Азербайджана помогает эффективно доносить позицию страны до международного сообщества

БАКУ /Trend/ - Новая информационная стратегия Президента Ильхама Алиева сыграла особую роль в процессах как во время войны, так и в постконфликтный период. Во время 44-дневной войны глава государства дал интервью 26 ведущим СМИ мира - 18 телеканалам, пяти агентствам и трем газетам. При этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС ежедневно выступал также с отдельными обращениями и заявлениями. Глава государства во всех своих выступлениях и интервью отвечал на все без исключения вопросы, по существу вносил ясность в отдельные моменты, логично и всеобъемлюще анализировал процессы.

Аналогичный подход демонстрируется и в послевоенный период. Новая информационная стратегия главы государства создала условия для информирования мировой общественности о реалиях армяно-азербайджанского конфликта и Отечественной войны Азербайджана во время фазы боевых действий, а в послевоенный период позволяет информировать международную общественность о планах в связи с будущим региона, о реконструкционных и восстановительных работах на освобожденных территориях, вандализме армянской стороны и его моральных и правовых последствиях.

26 февраля 2021 года на пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ Президент Ильхам Алиев ответил в течение четырех часов примерно на 50 вопросов 35 СМИ. 11 апреля глава государства принял участие в международной конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Университете АDА и ответил на вопросы представителей ведущих мозговых центров из 15 стран мира, а 20 мая принял участие в обсуждениях Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", также подробно ответив на множество вопросов. Принявшие участие в этой встрече бывшие президенты, премьер-министры и другие участники - это люди, которые обладают авторитетом как в своих странах, так и во всем мире, влияют на политику и общественное мнение. Безусловно, сказанное каждым из них об Азербайджане на этой встрече вновь подчеркнуло очень высокое мнение о нашей стране в мировом сообществе. В то же время на этой встрече до мировой общественности в обоснованной форме вновь была доведена благодаря информационной стратегии главы азербайджанского государства истинная сущность Армении, причины трагедий, которые постигли эту страну, и другие аспекты.

В выступлении Президента Ильхама Алиева и ответах на вопросы участников встречи прозвучало много месседжей в связи с реальной ситуацией в регионе, среди которых в том числе следующие:

• Военная агрессия против Азербайджана отбросила Армению на десятилетия назад;

• Дальнейшая потеря времени может стать предвестником очередных трагедий для Армении;

• У Армении есть карта, по меньшей мере, одного миллиона заложенных мин, но отказ предоставить ее приводит к потере Азербайджаном дополнительных времени и средств, затягивает процесс возвращения на освобожденные земли;

• Реваншистские тенденции в Армении являются помехой здравому мышлению и интеграции;

Аргументированные выступления Президента Азербайджана, его участие в дискуссиях и высказанные им взгляды вызывают серьезный интерес мировых СМИ и в политических кругах, что еще раз свидетельствует об успехе новой информационной стратегии. Политические эксперты всего мира высоко оценивают открытость Президента Азербайджана дебатам на самые сложные темы, его высокий профессионализм, дипломатическое мастерство, полную осведомленность о событиях и процессах, происходящих как в регионе, так и в мире. Исходя из всего этого, можно констатировать: подобно тому, как Азербайджан совершил революцию в мировой истории военного дела, он представляет на глобальном уровне новую стратегию информационной политики.

(Автор: Альпер Зия. Текст: Турал Гараджаев)