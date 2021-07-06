Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву поздравительное письмо.
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