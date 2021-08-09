Глава МИД Азербайджана принял новоназначенного посла Бельгии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов девятого августа принял копии верительных грамот новоназначенного посла Бельгии Мишеля Питерманса.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил посла Питерманса с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. Министр с удовлетворением отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией, а также наличие широкой повестки дня сотрудничества между двумя странами. Он также рассказал о взаимовыгодном партнерстве Азербайджана с Европейским союзом.

Министр проинформировал нового посла об агрессивной политике Армении против Азербайджана, позиции международной общественности в этой связи, 44-дневной Отечественной войне, ситуации в регионе после подписания трехстороннего заявления, масштабах разрушений на освобожденных территориях и проводимых там работах по восстановлению и реконструкции.

Посол в свою очередь выразил признательность министру Джейхуну Байрамову за прием и удовлетворение назначением в Азербайджан. Он отметил успешное развитие отношений между двумя странами, а также коснулся перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией в экономической, торговой, коммерческой и образовательной сферах, подчеркнул важность взаимного обмена студентами.

Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)