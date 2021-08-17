Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Истису (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ -16 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы посетили Истису.

Кадрами из поездки на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.