Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО)

Политика 4 сентября 2021 17:15 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как сообщает Trend, в публикации, размещенной на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

"Азербайджан завершил свое участие на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020»! Очередные золотые медали завоевали Орхан Асланов и Ламия Велиева, побившая рекорд Паралимпиады. От всей души поздравляю всех победителей!

Выражаю благодарность нашим спортсменам! Вы достойно представили Азербайджан! Продемонстрировав высочайший уровень мастерства, решительность, целеустремленность, вы оправдали надежды всех ваших болельщиков! У нас 14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали! Спасибо вам за это!

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, радости, счастья, новых побед и достижений!"

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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