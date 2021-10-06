Испокон веков в Азербайджане формировались традиции мультикультурализма и толерантности - главный раввин Бакинской религиозной общины европейских евреев

БАКУ /Trend/ - Испокон веков в Азербайджане формировались традиции мультикультурализма и толерантности .Об этом сказал Trend главный раввин Бакинской религиозной общины европейских евреев Шнеор Сегал.

Он подчеркнул, эти ценности являются частью политики, которую проводит Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Говоря о разрушенных оккупантами исторических и религиозных памятниках в Карабахе, Сегал подчеркнул, что есть черта, которую нельзя пересекать.

"Я был в Агдаме. Печально было видеть Агдам, некогда процветающий и развивающийся город, лежащим в руинах. Горько было на это смотреть. Горжусь и очень рад, что Азербайджан активно восстанавливает освобожденные от оккупации земли. За время оккупации, продлившейся около 30 лет, эти территории подвергались разрушениям, а сегодня Азербайджан проделал на них огромную работу. Это еще раз свидетельствует о том, что наша страна идет по пути развития, благосостояния и процветания", - сказал Сегал.

Он сообщил, что 27 сентября - в День памяти во всех религиозных общинах Азербайджана была почтена светлая память шехидов 44-дневной Отечественной войны, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны.

"Около 30 лет, на протяжении которых азербайджанские территории находились под оккупацией, мы ждали, надеялись, верили и молились, чтобы правда восторжествовала, чтобы на эти земли вернулись их истинные хозяева. 27 сентября, когда в Азербайджане отмечается День памяти, все народы, проживающие в нашей стране, представители всех религий молились и чтили светлую память шехидов. В мечетях, церквях и синагогах прошли церемонии поминовения. Это еще раз демонстрирует сплоченность и солидарность азербайджанского народа", - сказал главный раввин.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)