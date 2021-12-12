Точность минных карт, предоставленных Арменией, очень низкая - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Точность минных карт, предоставленных Арменией, очень низкая.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, точность этих карт составляет примерно 25 процентов.

"Предоставленные Арменией новые минные карты анализируются специалистами. Это требует времени. Таким образом, мы можем предотвратить горькие трагедии", - заявил Джейхун Байрамов.