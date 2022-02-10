БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут созданы государственные и мобилизационные резервы.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос отражен в уставе Агентства государственных резервов Азербайджана.

Согласно уставу, агентство будет принимать меры по предотвращению краткосрочных резких колебаний цен на стратегически важные товары, обеспечению создания, размещения, хранения, обновления (замены), управления и защиты государственных и мобилизационных резервов, заготовке, хранению и обновлению (замене) запасов зерна в государственном зерновом фонде, подготовке государственных заказов на создание государственных и мобилизационных резервов, обеспечению устойчивого снабжения страны стратегически важными товарами и предотвращению краткосрочных резких колебаний цен на эти товары на внутреннем рынке.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)

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