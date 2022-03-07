Использование минобороны РФ выражения «Нагорный Карабах» недопустимо – минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Использование министерством обороны Российской Федерации выражения «Нагорный Карабах» в заявлении касательно отправки гуманитарной помощи в Украину недопустимо, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

«На территории Азербайджанской Республики нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Российская Федерация неоднократно заявляла о своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. В то же время эта позиция была закреплена в соответствующих документах, подписанных между двумя странами. Вопреки официальной позиции Российской Федерации, в официальных заявлениях министерства обороны Российской Федерации суверенные территории Азербайджана и ранее упоминались под этим названием. Подобные заявления могут нанести ущерб азербайджано-российским связям и привести к напряженности на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы. Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает министерство обороны Российской Федерации прекратить практику упоминания суверенных территорий страны под названием не существующих в Азербайджанской Республике административно-территориальных единиц», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)