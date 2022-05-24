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Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)

Политика Материалы 24 мая 2022 14:34
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Группа участников конференции на тему "Защита прав человека в странах - участницах ТюркПА" прибыла в Физулинский международный аэропорт, а затем отправилась в Шушу.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в поездке принимают участие уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, омбудсмен Турции Шереф Малкоч, омбудсмен Казахстана Эльвира Азимова, омбудсмен Кыргызстана Атыр Абдрахматова и другие.

Гости осмотрели руины исторических памятников в городе Шуша, разрушенных в период армянской оккупации. Они посетили крепость города, Джыдыр-дюзю, мавзолей Вагифа и другие исторические места.

Отметим, что завтра в Баку состоится конференция, посвященная 20-летию со дня учреждения института уполномоченного по правам человека в Азербайджане.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
Омбудсмены Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана находятся с визитом в Шуше (ФОТО)
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