Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Саудовскую Аравию связывают дружественные и братские отношения

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Саудовскую Аравию связывают дружественные и братские отношения, которые исходят из общих духовных ценностей наших народов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду в связи с национальным праздником страны.

"Постоянно расширяющийся политический диалог, высокий уровень межгосударственных связей вносят большой вклад во всестороннее развитие нашего сотрудничества. Вызывает удовлетворение успешное развитие нашего нынешнего партнерства, построенного на добрых традициях и опирающегося на взаимное доверие и поддержку.

Наш народ никогда не забывает справедливую позицию и постоянную поддержку Вашей братской страны, оказанную территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Восстановление территориальной целостности нашей страны еще больше расширило наши возможности для сотрудничества в экономической сфере, в частности, в энергетическом секторе. В то же время строительство ACWA Power, одной из ведущих компаний Саудовской Аравии, ветряной электростанции в Азербайджане, является наглядным примером нашего эффективного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Уверен, что в соответствии с волей наших братских народов дружественные отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, двустороннее и многостороннее сотрудничество, основанное на прочной исламской солидарности, нашими совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться", - говорится в письме.