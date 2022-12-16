Депутат Европарламента защищает российского миллиардера, вывозящего золото из Карабаха

БАКУ/Trend/ - У российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна, который незаконно добывает, вывозит и реализует золото из азербайджанского Карабаха, появились "защитники" в Европарламенте.

Так, депутат Европарламента, руководитель делегации Европейского парламента по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюранд сделала неожиданное заявление в защиту российского миллиардера и его незаконного бизнеса. По словам Кальюранд, она "обеспокоена ситуацией и блокированием Лачинской дороги со стороны Азербайджана".

В то же время, ситуация, сложившаяся на Лачинской дороге, далека от той, какой ее пытаются преставить местные армяне. Азербайджанские экологи должны были провести мониторинг золотых и медных рудников в Карабахе, о чем была достигнута договоренность с российскими миротворцами. Однако когда азербайджанская делегация прибыла на место, там оказались присланные армянские активисты, которые сорвали мониторинг. После этого у поста российских миротворцев в окрестностях Шуши возник митинг протеста из активистов, НПО и экологов из Азербайджана ,которые требуют у российского командования допустить представителей Баку до мониторинга.

На этом фоне армянская сторона пытается представить ситуацию как гуманитарный кризис. Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, называющий себя "госминистром Карабаха" говорит о "кризисе, с которым столкнулись тысячи людей". В то же время, как сообщил источник Trend, Варданян не порвал свои связи с Россией. Он отказался от российского гражданства но сохранил бизнес и активы в РФ. В 2022 году он скрылся от санкций Запада в Карабахе и стал заниматься незаконной добычей и вывозом золота отсюда.

А куда затем направляются деньги от продажи этого золота? И этим вопросом было бы лучше заняться как раз тем же депутатам Европарламента. Но не это волнует Кальюранд - ей гораздо важнее защитить российского миллардера. Почему? Это тоже вопрос, которым стоило бы заняться расследователям в Европе.