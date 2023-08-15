Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 августа в результате взаимодействия сил и средств береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику в южном направлении Каспийского моря.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-центре ГПС Азербайджана, пограничное судно, охранявшее государственную границу в южном направлении Каспийского моря, последовало в указанном направлении. Охрана прибрежной зоны была усилена подразделениями береговой охраны.

В результате проведенных оперативных мероприятий на территории поселка Нариманабад Лянкяранского района были задержаны житель города Сумгайыт Алиев Эдуард Рахман оглу (1993 года рождения) и житель села Годман Масаллинского района Ализаде Нураддин Ширван оглу (1992 года рождения). У них были изъяты наркотики общим весом 11 килограммов 592,44 грамма (7 кг 435 граммов марихуаны, 1 килограмм 810 граммов героина, 662,44 грамма метамфетамина и 1 килограмм 685 граммов метадона M40).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.