Сепаратисты в Карабахе понимают, что у них нет перспектив - Афет Гасанова

БАКУ /Trend/ - Сепаратисты в Карабахе понимают, что у них нет перспектив.

Об этом сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Она отметила, что за прошедшие два дня более 120 лиц армянского происхождения покинули Карабах через ППП "Лачин". Это в основном лица, пытающиеся разжечь сепаратизм на территории Азербайджана, оказывающие ему поддержку.

"Они уже понимают, что для них нет перспектив в Карабахе, и их действия не принесут результатов перед лицом решительной позиции Азербайджана", - сказала депутат.

Гасанова подчеркнула, что после исторической победы в 44-дневной войне Азербайджан успешно достигает поставленных целей.

"Азербайджан держал под постоянным контролем вопрос вывода сепаратистов из Карабаха и предпринимал соответствующие шаги в этом направлении. Официальный Баку заявлял на самых разных платформах, на самых разных уровнях, что только те, кто уважает законы Азербайджана и соглашается жить по этим законам, могут оставаться здесь. Те, кто не принимает это, могут покинуть страну, и жить там, где захотят. Армения и ее покровители всячески пытались, оказывая всевозможными провокациями давление на Азербайджан, сохранить присутствие сепаратистов в Карабахе. Но все их попытки оказались тщетными. И они, и их покровители поняли, что не смогут продолжать свою грязную игру против Азербайджана", - сказала она.

Депутат отметила, что это происходит в том числе на фоне фиаско армянской стороны в Совете безопасности ООН. "Все это - логичный результат решительной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым", - добавила она.