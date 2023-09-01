Раввин Шнеор Сегал: Попытки сравнить с чем-то Холокост, тем более когда мы говорим об Азербайджане - это оскорбление

Интервью АМИ Trend c главным раввином евреев-ашкенази Азербайджана Шнеором Сегалом

- Какие особенности развития еврейской общины в Азербайджане вы можете выделить?

- Совсем скоро мы будем отмечать еврейский Новый год. У еврейской общины Азербайджана был довольно успешный год. И должен отметить атмосферу толерантности, которая царит в Азербайджане. Это реальность, в Азербайджане это реальная жизнь. Эта атмосфера существует здесь, развивается и углубляется благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, и я говорю не только о еврейской общине, а обо всех людях здесь. Всем, кто живет в Азербайджане, очень комфортно и хорошо. Я очень рад, что у нас появится новая миква, которая строится в синагоге. Идет большая подготовка к следующему году, а этим летом здесь работал большой еврейский детский лагерь. И с Божьей помощью мы молимся и работаем, чтобы следующий год был еще лучше и лучше.

- Как вы оцениваете меры поддержки и защиты Азербайджана для еврейской общины?

- Я общаюсь со многими раввинами, и всем с гордостью рассказываю, что у нас в Азербайджане обеспечена полноценная еврейская жизнь. На любое наше обращение отвечают с открытым сердцем, слушают и пытаются найти решение любого вопроса касательно еврейской общины. Здесь всегда идут навстречу. Мы можем только молиться, чтобы это было так и в других странах мира.

- Как вы оцениваете толерантную среду и особенности мультикультурализма в Азербайджане?

- Когда Бог видит, как все дружно и мирно живут в Азербайджане, он благословляет нас. Вы знаете, многие страны мира стараются развиваться, многие страны мира имеют ресурсы порой даже большие, чем Азербайджан. Но не у всех это получается. Конечно, тут нужна хорошая команда в руководстве. То, что "встречаются мулла, священник и раввин", в Азербайджане это не анекдот, это реальность, это жизнь.

- Как отношения между народами отражаются в межгосударственных отношениях?

- Когда я приехал сюда, я думал, что отношения между Азербайджаном и Израилем находятся на максимальном уровне. Но они становятся еще лучше. Каждый раз я думаю, что они достигли пика, но они становятся еще лучше.

- Уважаемый раввин, считаете ли вы, что такое авторитетное и влиятельное в мире движение, как ХАБАД, проводящее активную деятельность в Азербайджане, должно поддержать раввинов разных стран, представляющих различные течения иудаизма, которые выступили против демонизации Азербайджана и использования темы Холокоста армянской пропагандой?

- Я думаю, что каждый еврей говорит это открыто. Мы это говорим на разных уровнях, где мы можем, о том, что, конечно, люди берут тему Холокоста, который является трагедией еврейского народа, и пытаются это сравнить и ставить это как-то на уровень, пытаются этим пользоваться для каких-то политических нужд. Я уже не говорю о том, что само сравнение – это совсем неправильно. Затрагивать эту тему, я думаю, нельзя, тем более говорить про Азербайджан в этом контексте. Азербайджан и Холокост – это как черное и белое. Ответом этому является то, что здесь все живут вместе дружно. Кроме того, я считаю, что это оскорбление - затрагивать тему Холокоста и пытаться с чем-то сравнить, тем более когда мы говорим про Азербайджан, где евреи и другие народы живут мирно, спокойно. Я всем говорю: неважно какую религию вы исповедуете, какой вы национальности - ходите по улицам, увидите, как люди к вам относятся, как люди реагируют. Любой человек, любой гость может это попробовать, сделать такой маленький эксперимент и увидите, как это все здесь реально. Поэтому это, конечно, неуместно, это оскорбление, это неправильно, и я думаю, что любой еврей так думает. Каждый еврей, который рационально оценивает ситуацию, знает, что это неправильно.

- То есть в том числе и ХАБАД должен поддерживать раввинов, которые выступают против этой пропаганды…

- Конечно. Мы все работаем под это, мы все занимаемся этим. Каждый еврей, который здесь работает, каждый из наших раввинов, которые работают здесь, этим занимается. Просто есть разные уровни работы, есть разные подходы к работе. Каждый делает свою работу и каждый это поддерживает.

- Пользуясь возможностью, хотели бы вы лично присоединиться к заявлениям других раввинов, опровергших вымыслы о «геноциде» армян в Карабахе, и осудивших сравнение ситуации в Ханкенди с Холокостом, сделанное армянскими деятелями, в том числе премьером Армении?

- Я присоединился к этому, я присоединяюсь к этому. Я все время говорил и буду говорить не только об этом. То, что они сейчас говорят – это продолжение той же самой работы на разных направлениях. Говорить про Азербайджан такие вещи, это…Тема Холокоста вообще… Просто реально посмотрите на ситуацию, как здесь относятся к людям. Говорить такую ложь это такая демагогия. Любой нормальный человек понимает, что это просто неправильно. И я, еврей, который родился в Израиле, к сожалению, испытывал многое. Я чувствую, что все повторяется здесь. Есть реальность, приходите, посмотрите какой мир царит в Азербайджане, какая дружба. Азербайджан всегда на стороне мира. Азербайджан сегодня является моделью толерантности, сосуществования представителей разных национальностей, разных вероисповеданий. Все это просто демагогия, просто надо двигаться дальше и идти вперед.