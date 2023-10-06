Сепаратистский режим вынудил армянское население Карабаха уехать - посол (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главари вооруженного сепаратистского режима вынудили армянское население Карабаха уехать.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Азербайджана в Германии Насими Агаев в интервью немецкому телевидению.

"Здесь ключевую роль играет атмосфера страха, нагнетаемая политиками в Армении. Азербайджанская сторона призвала армянских жителей Карабаха оставаться там, где они живут, и не покидать территорию, предложив им полноценное азербайджанское гражданство. Им предложено пользоваться правами и свободами, предусмотренными Конституцией Азербайджана, а также гарантиями безопасности", - сказал посол.

Он также рассказал о военной агрессии, предпринятой Арменией против Азербайджана 30 лет назад, полном уничтожении 7 азербайджанских городов, 900 сел, о том, что более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, проводимой против них политике этнических чисток и геноцида.

Агаев подчеркнул, что в настоящее время наиболее правильным шагом для восстановления мира и спокойствия на Южном Кавказе является задуматься о будущем и достичь подписания мирного соглашения между двумя государствами в кратчайшие сроки.

Напомним, что сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджана осуществляют деятельность по приему на местах обращений о первичной регистрации проживающих в Карабахском регионе армянских жителей и организации в связи с этим просветительских мероприятий, а сотрудники министерства труда и социальной защиты населения - по выявлению социально-гуманитарных потребностей жителей.