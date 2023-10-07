Российский пограничный сторожевой корабль прибыл в порт Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Государственной пограничной службой Азербайджана и Пограничной службой Федеральной службы безопасности России успешно продолжается работа в рамках плана мероприятий на 2023-2024 годы.

Об этом Trend сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В рамках плана мероприятий пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" под командованием заместителя начальника Пограничной службы Федеральной службы безопасности России – начальника департамента береговой охраны вице-адмирала Романа Толока прибыл в порт Баку.

В ходе визита российскую делегацию принял начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.

На встрече было отмечено успешное развитие сотрудничества между пограничными структурами Азербайджанской Республики и Российской Федерации по соответствующим направлениям, в том числе в области обеспечения пограничной безопасности на Каспийском море, охраны биологических ресурсов, борьбы с незаконной деятельностью, состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия.

6 октября при участии экипажей пограничного сторожевого корабля Российской Федерации "Расул Гамзатов" и кораблей и катеров береговой охраны Государственной пограничной службы были уточнены правила обнаружения незаконной деятельности в Каспийском море, преследования и задержания условной цели, а также осуществления обмена информацией.

В ходе визита в спортивном олимпийском центре "Серхедчи" состоялась товарищеская встреча по футболу между представителями береговой охраны Азербайджана и России, стороны посетили пограничные корабли в порядке взаимности.

В рамках культурных мероприятий гости посетили Центр Гейдара Алиева, а также ознакомились с культурно-историческими памятниками города Баку.