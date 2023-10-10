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Назначен новый посол Азербайджана в Индии

Политика Материалы 10 октября 2023 17:47 (UTC +04:00)
Назначен новый посол Азербайджана в Индии

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльчина Гусейнли чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индия.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индия назначен Эльчин Нариман оглы Гусейнли.

Отметим, что другим распоряжением главы государства Ашраф Фархад оглу Шихалиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индия, а также в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Мальдивской Республике, Непале, Народной Республике Бангладеш и Королевстве Бутан.

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