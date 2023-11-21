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Завершился официальный визит Президента Ирака в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 21 ноября 2023 16:28 (UTC +04:00)
Завершился официальный визит Президента Ирака в Азербайджан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 21 ноября завершился официальный визит Президента Иракской Республики Абдель Латифа Джамала Рашида в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Завершился официальный визит Президента Ирака в Азербайджан (ФОТО)
Завершился официальный визит Президента Ирака в Азербайджан (ФОТО)
Завершился официальный визит Президента Ирака в Азербайджан (ФОТО)
Завершился официальный визит Президента Ирака в Азербайджан (ФОТО)
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