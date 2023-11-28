Мины обнаружены повсюду на освобожденных территориях Азербайджана - Руфат Мамедов

БАКУ /Trend/ - Мины обнаружены повсюду на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики Руфат Мамедов в ходе II Международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики", организованной Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

"Мы обнаружили мины и взрывоопасные боеприпасы на всех освобожденных территориях, будь то бывшие поселения или сельскохозяйственные угодья, кладбища, культурные или некультурные памятники", - подчеркнул он.

По его словам, это является серьезным препятствием на пути возвращения бывших жителей в эти районы, а также для их реабилитации и развития.

"Правительство Азербайджана относит разминирование к своим главным приоритетам", - добавил Р.Мамедов.

Отметим, что во II Международной технической конференции, организованной Азербайджаном, принимают участие более 100 представителей международных организаций, операционных и производственных компаний, осуществляющих деятельность в области разминирования, из 25 стран мира, официальные правительственные лица, а также представители государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане.

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