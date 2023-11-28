ООН гордится партнерством с ANAMA - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - Представительство Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане гордится своим давним партнерством с ANAMA.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, выступая на II Международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики", организованной Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

По ее словам, необходимо стремиться к расширению партнерства с ANAMA, и международные заинтересованные стороны играют решающую роль в успешном проведении мероприятий по разминированию.

"Деятельность, связанная с разминированием, является ключевым фактором для устойчивого развития и мира во всех странах, занимающихся разминированием. Путь к реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года должен быть лишен мин", - отметила она.

Она также подчеркнула, что по всему миру мины и взрывчатые вещества представляют угрозу безопасности, здоровью, благополучию и жизни людей в более чем 60 странах. Наиболее уязвимыми являются женщины и дети.

Отметим, что во II Международной технической конференции, организованной Азербайджаном, принимают участие более 100 представителей международных организаций, операционных и производственных компаний, осуществляющих деятельность в области разминирования, из 25 стран мира, официальные правительственные лица, а также представители государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане.

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