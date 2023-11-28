ЕС будет продолжать оказывать поддержку Азербайджану в области разминирования - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - ЕС будет продолжать оказывать поддержку Азербайджану в области гуманитарного разминирования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко, выступая на II Международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики", организованной Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

"Разминирование является абсолютно необходимым для обеспечения достойной жизни, безопасности, процветания и безопасного возвращения. Европейский союз был надежным партнером Азербайджана в области разминирования и является крупнейшим международным донором в этой сфере. С 2020 года мы успешно реализовали несколько проектов совместно с ANAMA, а также с международными партнерами, такими как ПРООН, ЮНИСЕФ, и другими международными организациями", - подчеркнул Михалко.



По его словам, ЕС является мировым лидером, глобально поддерживающим инициативы по разминированию.

Михалко также упомянул, что ЕС играет роль миротворца в регионе, способствуюя миру, стабильности и устойчивому развитию.

Отметим, что во II Международной технической конференции, организованной Азербайджаном, принимают участие более 100 представителей международных организаций, операционных и производственных компаний, осуществляющих деятельность в области разминирования, из 25 стран мира, официальные правительственные лица, а также представители государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане.

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