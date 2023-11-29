Азербайджан проводит большую работу по объединению кызылбашей, проживающих в разных странах мира - Ага Сарвар Раза

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит большую работу по объединению кызылбашей, проживающих в разных странах мира.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил бывший федеральный секретарь Пакистана и член правления Организации глобального наследия кызылбашей Ага Сарвар Раза на пресс-конференции, состоявшейся 29 ноября в Центре анализа международных отношений с участием около 20 влиятельных представителей Фонда поддержки азербайджанской диаспоры.

"Наши предки жили на территории Азербайджана. Впоследствии они распространились по разным странам мира. Азербайджан - наша Родина.

Каждая организация, которая благодарит Азербайджан за объединение кызылбашей, проживающих в разных странах мира, должна иметь платформу. Азербайджан также обеспечил создание этой платформы. Это позволит нам привлечь больше членов в эту организацию", - добавил А.С.Раза.

Отметим, что 27-29 ноября в Баку в рамках 100-летия великого лидера Гейдара Алиева прошла международная конференция на тему "Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории".

Отметим, что в конференции приняли участие члены "Совета глобального наследия кызылбашей" Пакистана, Турции, США, Канады, Великобритании, Сингапура и Афганистана, депутаты Милли Меджлиса, исследователи наследия кызылбашей из Азербайджана и Турции, представители различных государственных структур, неправительственных и международных организаций.

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