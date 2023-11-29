Стала известна дата встречи глав МИД прикаспийских государств

БАКУ/Trend/ - Встреча глав МИД прикаспийских государств пройдет в Москве 5 декабря.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"5 декабря в Москве под председательством министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова запланирована встреча министров иностранных дел прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана", - отметила она.

Захарова упомянула, что в ходе встречи планируется рассмотреть широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес с акцентом на приоритеты развития прикаспийского сотрудничества.

По ее словам, данная встреча знаменует собой запуск нового регулярного министерского диалога в рамках мандата, который был согласован во время VI Каспийского саммита в Ашхабаде в июне 2022 года.

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