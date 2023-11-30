Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Швеции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом.

Как передает в четверг Trend, об этом Джейхун Байрамов сообщил в своей публикации в соцсети X.

"Мы обменялись мнениями по дальнейшему укреплению азербайджано-шведского двустороннего сотрудничества. Я проинформировал своего коллегу о последней региональной ситуации и взглядах Азербайджана на мир и стабильность", - говорится в публикации.

Отметим, что встреча состоялась в рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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